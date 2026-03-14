النمسا تطلق مشروعا لإنشاء مركز لدعم أبحاث وتطبيقات تكنولوجيا الكم

فيينا في 15 مارس /وام/ أعلنت مدينة فيينا النمساوية عن خطة لإنشاء مركز جديد لتطبيقات تكنولوجيا الكم، يركز على مجالات الاستشعار الكمي، والاتصالات الكمية، والأمن الكمي، بالإضافة إلى الحوسبة الكمية والتطبيقات التكنولوجية الصناعية.

وقالت باربرا نوفاك، عضوة مجلس مدينة فيينا للشؤون الاقتصادية، إن المركز الجديد سيجمع شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والشركاء الصناعيين والمؤسسات البحثية في مكان واحد لتعزيز إمكانات تكنولوجيا الكم في فيينا وتحويلها إلى تطبيقات عملية.

وأضافت : يُسهم مركز تكنولوجيا الكم في تحويل التميز العلمي إلى ايجاد قيمة اقتصادية"، وثمّنت مساهمة المركز المتوقعة في توسيع نطاق الوظائف والابتكار والازدهار بشكل مستدام.

وأوضح حاكم ولاية فيينا وعمدة العاصمة ميخائيل لودفيغ، أن إنشاء المركز التكنولوجي الجديد يعود جزئيًا إلى إرث مدينة فيينا العريق في أبحاث الكم، والتعاون الناجح مع العالم النمساوي الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء أنطون تسيلينغر، الذي يعد من أبرز العلماء الرواد في مجال تكنولوجيا الكم.

ويأخذ المركز الجديد موقعه في العاصمة النمساوية كموقع متميز في مجال تطبيقات تكنولوجيا الكم على مساحة 156 ألف متر مربع، وينضم بذلك إلى مراكز التقنيات التكنولوجية المستقبلية الهامة الموجودة في العاصمة فيينا، مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي.

ويتوقع الخبراء أن تساهم أبحاث تكنولوجيا الكم في تحقيق تطورات جوهرية بمجالات الطب والصناعة والطاقة والمناخ.

يذكر أن تكنولوجيا الكم "Quantum Technology" هي جيل جديد من التقنيات التي تستثمر مبادئ فيزياء الكم، مثل "التراكب" و"التشابك"، لمعالجة المعلومات وحل مشكلات مستحيلة على الحواسيب التقليدية وتعتمد على الكيوبتات "Qubits" بدلاً من البتات التقليدية، وتطبيقاتها تشمل حوسبة فائقة السرعة، تشفير آمن، وأجهزة استشعار فائقة الدقة.