بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية - الوثبة 2026 تعزز قيم عام الأسرة

أبوظبي في 14 مارس/ وام / رسخت بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، “الوثبة 2026”، مكانتها البارزة في المشهد الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، بفضل إرثها الملهم وتنوع فعالياتها وزخم المشاركة الكبير في منافساتها، التي تضمنت 16 منافسة رياضية لمختلف الأعمار، بمشاركة لافتة من داخل الدولة وخارجها، وذلك بالتزامن مع إعلان عام 2026 "عام الأسرة".

وأسهمت الجوائز الكبيرة التي رصدتها اللجنة المنظمة في تعزيز مكانة البطولة بين أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تقام في الدولة خلال الشهر الفضيل، بعد الإعلان عن تخصيص 10 ملايين درهم جوائز للفائزين من المشاركين والجمهور، على مدار 23 يوماً متواصلة.

وتقدم البطولة تجربة رياضية تفاعلية متكاملة تجمع بين روح المنافسة الشريفة والأجواء الرمضانية الأصيلة، إلى جانب تمكين المجتمع من ممارسة الأنشطة البدنية ونشر قيم التسامح والتواصل بين الأجيال، ضمن منظومة رياضية ومجتمعية وثقافية تجمع بين التنافس والأنشطة الترفيهية، وتسهم في ترسيخ مكانة البطولة كوجهة عالمية للفعاليات المجتمعية والرياضية، بأفضل الممارسات العالمية.

وشهدت منافسات البطولة المختلفة مستويات فنية مميزة من المشاركين والمشاركات في كافة المنافسات، إلى جانب متابعة جماهيرية كبيرة لفئات المجتمع في أجواء معبرة تعكس أهمية الحدث، لاسيما مع حرص اللجنة المنظمة على تحفيز الجماهير من خلال العديد من الجوائز المتنوعة، التي شكلت دافعاً للحضور والمتابعة واصطحاب الأطفال لمعايشة أجواء المنافسات المتنوعة على مدار أيام البطولة.

وحظيت الميادين المختلفة في مقر البطولة ضمن مهرجان الوثبة بإشادة واسعة من المراقبين والمشاركين، نظراً لمطابقتها للمواصفات الحديثة، ومواكبتها لتوجه البطولة في توفير بيئة مناسبة تتيح لأفراد المجتمع ممارسة الأنشطة الرياضية في أجواء محفزة.

كما قدمت اللجنة المشرفة على الملاعب تجربة تنظيمية مميزة من خلال إنشاء وتجهيز الساحات الرياضية المختلفة في وقت قياسي، بما يعكس مستوى الاحترافية في تنظيم البطولة والاهتمام الكبير الذي تحظى به، بما يتناسب مع تطلعات أفراد المجتمع.

وبرزت خلال البطولة العديد من المواهب المميزة في مختلف المنافسات الرياضية، إذ قدم اللاعبون واللاعبات مستويات فنية عالية، جسدت أهمية الحدث في إبراز القدرات المتطورة للمشاركين، ودوره في اكتشاف المواهب وتحفيزها على تطوير إمكاناتها، والاستفادة من التجارب المتنوعة التي توفرها المشاركة في الفعاليات المختلفة بثقة كبيرة في القدرات الفنية.

وتميزت منافسات البطولة بحضور لافت لأولياء الأمور لمتابعة فعالياتها وتشجيع أبنائهم، وتحفيزهم لتحقيق أفضل النتائج والاستفادة من الخبرات المكتسبة من خلال المشاركة الإيجابية، ما يعزز أهمية البطولة في دعم الترابط المجتمعي، وترسيخ القيم التي تتماشى مع التوجهات الوطنية الداعمة لدور الأسرة في المجتمع.

وساهمت منافسات كرة القدم، من خلال المشاركة المتنوعة للاعبين المقيمين في الدولة أو القادمين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب الأنشطة الرياضية الأخرى مثل الجوجيتسو والشطرنج والجودو والمواي تاي والكرة الطائرة وكرة السلة، والبادل والكريكيت ومنافسات "المطارحة" التراثية التقليدية الإماراتية وغيرها من الفعاليات، في إبراز الصورة المتكاملة للتعايش بين الجاليات في دولة الإمارات، وتأكيد قيم التسامح بين أفراد المجتمع، في مشهد يعكس المكانة العالمية للدولة في احتضان مختلف الثقافات والشعوب ضمن نسيج اجتماعي متماسك.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إن فعاليات البطولة شكلت مرتكزاً مهماً للأنشطة المجتمعية والرياضية تزامناً مع عام الأسرة 2026، في ظل الإقبال الكبير من مختلف الفئات العمرية للمشاركة في المنافسات أو متابعة المباريات والنزالات منذ انطلاقها مع بداية شهر رمضان، بهدف تعزيز القيم المجتمعية وترسيخ بيئة إيجابية ومحفزة لأفراد الأسرة لممارسة الرياضة ودعم نجاح البرامج والفعاليات الرياضية.

وأكد عوض المنصوري، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن البطولة قدمت رسائل إيجابية تعكس أهمية العمل المشترك والتعاون في تنفيذ المبادرات الرياضية والمجتمعية، وغرس قيم القيادة الرشيدة في نفوس أفراد المجتمع، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والتفاعل مع الأجواء المصاحبة لفعاليات البطولة التي جاءت ملبية للتوقعات والطموحات.

وأضاف أن الحدث ضمن منظومة رياضية تتجاوز مفهوم المنافسة إلى قيم أوسع تعكس أصالة المجتمع الإماراتي ورؤية قيادته الحكيمة في تعزيز التواصل بين الشعوب وتبادل الثقافات، وإحياء أجواء شهر رمضان من خلال الأنشطة والمبادرات الرياضية التي تعزز الترابط المجتمعي، إلى جانب دور المنافسات الرياضية في ترسيخ قيم التنافس تحت شعار “الجميع فائزون".