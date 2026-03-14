لطيفة بنت محمد: الإمارات تضع الطفولة في صدارة أولوياتها التنموية

دبي في 14 مارس/ وام / أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أنه في ظل الأحداث الراهنة والظروف والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، تتجدد المسؤولية الإنسانية في ترسيخ منظومة متكاملة تجاه الطفولة، في ظل الأزمات التي تلقي بظلالها على أمن الأطفال ومستقبلهم.

ولفتت سموها إلى أن "يوم الطفل الإماراتي" يأتي بمنزلة تذكيرٍ بأهمية رعاية الطفولة وتعزيز الجهود لحماية الأطفال وضمان مستقبلهم، وقالت: الأطفال هم الثروة الحقيقية للمجتمعات والأوطان، وهم أمل حاضرها وبناة مستقبلها، وحمايتهم وتوفير الأمان لهم التزامٌ جماعي وواجبٌ إنساني راسخ.

وقالت سموها : تحرص دولة الإمارات، التي وضعت الإنسان في قائمة أولوياتها وجعلته محور رؤيتها التنموية، على ترسيخ قيم السلام والتسامح كركائز للمجتمعات المزدهرة، وتوفير بيئة آمنة للأطفال تحفّز نموهم وتمكّنهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم، إيماناً من قيادتها الرشيدة بأن بناء المستقبل يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وأن الطفولة السليمة هي أساس المجتمعات الناجحة القادرة على تحقيق التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً.