"مرصد الختم الفلكي" ينجح في تصوير سديم "قنديل البحر"

أبوظبي في 14 مارس/ وام / نجح مرصد الختم الفلكي، بأبوظبي، في توثيق مشهد كوني عبر التقاط صورة لسديم يُعرف باسم "قنديل البحر -Jellyfish Nebula – IC 44"، وهو تجمع هائل من الغاز والغبار الكوني استمد تسميته من هيئته التي تشبه قنديل البحر.

ويقع هذا السديم في كوكبة التوأمين، وهي ذاتها التشكيلة النجمية التي يطلق عليها المنجمون اسم برج الجوزاء.

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن هذا الجرم الكوني يبعد عن الأرض مسافة تُقدَّر بنحو خمسة آلاف سنة ضوئية، ما يعني أن الضوء الذي التقطته الصورة انطلق من السديم قبل ما يقارب 3 آلاف عام قبل الميلاد، ليصل إلى مراصدنا اليوم بعد رحلة كونية امتدت لآلاف السنين.

وأضاف أن سديم "قنديل البحر" يندرج ضمن فئة بقايا النجوم المنفجرة؛ إذ تعكس ملامحه المتناثرة ما تبقى من مادة نجم ضخم أنهى حياته بانفجار كوني هائل يُعرف علمياً باسم “السوبرنوفا”.

وتشير التقديرات العلمية إلى أن هذا الانفجار وقع قبل نحو 30 ألف عام، فيما ترجّح الدراسات أن ما تبقى من قلب ذلك النجم قد انضغط لاحقاً ليتحوّل إلى نجم نيوتروني يحمل الرمز "J061705.3+222127"، ويندفع عبر الفضاء بسرعة هائلة تبلغ 830 ألف كيلومتر في الساعة.

وأوضح أن إنجاز هذه الصورة الفلكية جاء ثمرة نحو نصف شهر من الرصد الفلكي المتواصل، حيث بلغ إجمالي زمن التعريض للصورة النهائية 29.5 ساعة، وقد جرى تنفيذ عملية التصوير باستخدام تلسكوب كاسر بقطر 4.3 بوصات مزوّد بكاميرا ملوّنة، إلى جانب فلتر مخصص للحد من التلوث الضوئي، وذلك نظراً لارتفاع مستواه في موقع المرصد؛ إذ تُقدَّر درجة ظلمة السماء هناك بنحو 6.5 على مقياس بورتل "Bortle 6.5".