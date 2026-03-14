"أطفال الشارقة": إعداد الأطفال للتعامل الواعي مع العالم الرقمي ضرورة لمستقبلهم

الشارقة في 14 مارس/ وام / أكدت مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين أن يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف في 15 مارس ويأتي هذا العام تحت شعار "الحق في المعرفة الرقمية".. مناسبة تسليط الضوء على أهمية تمكين الأطفال من المعارف والمهارات التي تساعدهم على التفاعل بوعي مع العالم الرقمي، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من التكنولوجيا في التعلم وتوسيع مداركهم.

وقالت خولة شريف الحواي مديرة مؤسسة أطفال الشارقة إنه لم يعد التعامل مع التكنولوجيا يقتصر على استخدام الأجهزة والتطبيقات، بل يتطلب فهماً لطبيعة البيئة الرقمية والمحتوى المتداول فيها والقدرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة من غيرها، إضافة إلى إدراك أهمية حماية الخصوصية والالتزام بالسلوك المسؤول أثناء التفاعل عبر المنصات الرقمية.

وأضافت أن برامج المؤسسة تركّز على تعريف الأطفال بأساسيات الأمان الرقمي وحماية البيانات الشخصية، إلى جانب تنمية قدرتهم على فهم المحتوى الذي يتعرضون له في الفضاء الرقمي وتشجيعهم على توظيف التقنيات الحديثة في التعلم والابتكار والتعبير عن أفكارهم بطرق إبداعية وإعداد المحتوى الهادف.

وأشارت إلى أن إعداد الأطفال للتعامل مع التحولات الرقمية يتطلب تكامل الجهود بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، بما يسهم في بناء جيل يمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على توظيف التكنولوجيا بصورة إيجابية تخدم المجتمع وتدعم مسيرة التنمية.