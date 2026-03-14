"تنمية المجتمع" تفتح باب التطوع للمتخصصين في الدعم النفسي عبر "دبي الآن"

دبي في 14 مارس/ وام/ أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي إطلاق فرصة تطوعية جديدة عبر تطبيق "دبي الآن" ضمن حملة "اطمئن"، بهدف استقطاب الأطباء والأخصائيين والمتخصصين في مجالات الصحة النفسية للمساهمة في تقديم الدعم النفسي لأفراد المجتمع في ظل الظروف الراهنة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة "اطمئن" التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع دبي الصحية وهيئة الصحة بدبي لتعزيز الدعم النفسي المجتمعي، من خلال الخط الساخن للدعم النفسي لمجتمع دبي (800506)، والذي يتيح للأفراد التواصل مباشرة مع مختصين مؤهلين للحصول على الإرشاد النفسي الأولي والدعم اللازم بسرية ومهنية، بما يسهم في مساندة الأفراد وتمكينهم من التعامل مع الضغوط النفسية التي قد تفرضها الظروف الراهنة.

وتهدف الفرصة التطوعية إلى توسيع شبكة الدعم النفسي المجتمعي من خلال إشراك الكفاءات المهنية والمتخصصين في مجالات الطب والتمريض وعلم النفس والخدمة الاجتماعية، حيث يساهم المتطوعون في تقديم الدعم النفسي الأولي والاستماع الداعم للأفراد وتوجيه الحالات التي تحتاج إلى متابعة متخصصة إلى الجهات المعنية.

وسيخضع المتطوعون المشاركون إلى تدريب تخصصي تقدمه دبي الصحية يركز على مهارات الإسعاف النفسي الأولي وآليات التعامل مع المكالمات وتقديم الدعم النفسي عبر الخط الساخن، بما يضمن تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة.

وتشترط المشاركة في هذه الفرصة التطوعية أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي في مجالات الطب، أو التمريض، أو علم النفس، أو الخدمة الاجتماعية، أو أي تخصص ذي صلة، إلى جانب حصوله على ترخيص مهني ساري من الجهات المختصة، مع إمكانية مشاركة الطلبة أو المتدربين في التخصصات ذات العلاقة تحت إشراف مهني متخصص، على أن يمتلك المتطوع معرفة أساسية بمبادئ الإسعاف النفسي الأولي ومهارات التواصل الداعم، إضافة إلى الالتزام بحضور التدريب التخصصي والالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة الخط الساخن.

وفي هذا السياق، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن إطلاق هذه الفرصة التطوعية ضمن حملة «اطمئن» يعكس التزام الهيئة بتعزيز منظومة الدعم المجتمعي في الإمارة، من خلال توظيف الخبرات المهنية المتخصصة وتفعيل دور التطوع التخصصي في مساندة أفراد المجتمع خلال الظروف الراهنة.

وقالت معاليها إن إشراك الكفاءات المهنية والمتخصصين في مجالات الدعم النفسي ضمن منظومة العمل المجتمعي يسهم في توسيع شبكة الدعم المتاحة للأفراد، ويعزز قدرة المجتمع على التعامل مع الضغوط النفسية والتحديات المختلفة، بما يرسخ قيم التضامن والتكافل التي يتميز بها مجتمع دبي.

من جانبه قال سعادة الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، إن فتح باب التطوع ضمن مبادرة «اطمئن» يجسد التزام الإمارة بتعزيز منظومة الرعاية المجتمعية، وتوسيع قنوات تقديم الخدمات المتخصصة في هذا المجال.

وأشار سعادته إلى أن مشاركة الأطباء والمتخصصين تسهم في ترسيخ نهج العمل التكاملي بين الجهات المعنية، وتعزز جاهزية المنظومة لتقديم الإرشاد النفسي، بما يدعم استقرار المجتمع ويرتقي بجودة الحياة في دبي.

وقال سعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: "يمثّل التطوع قيمة إنسانية راسخة في مجتمع دولة الإمارات، وصورة أصيلة من صور العطاء المجتمعي، لما يؤديه من دور مهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ونؤكد التزامنا في «دبي الصحية» بتأهيل المتطوعين عبر برامج تدريبية متخصصة يقدمها خبراء في مجالات الصحة النفسية، تزوّدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزز قدرتهم على تقديم دعماً نفسياً لمختلف فئات المجتمع بكفاءة عالية، في إطار جهودنا المشتركة لتعزيز رفاه المجتمع وجودة الحياة في دبي".

ودعت الهيئة المختصين في مجالات الصحة النفسية إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "دبي الآن" والانضمام إلى شبكة الدعم المجتمعي، بما يسهم في توظيف الخبرات المهنية في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية ودعم الأفراد في مختلف الظروف.