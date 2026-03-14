الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: الإمارات أرست منظومة متقدمة تُعلي من حقوق الطفل

أبوظبي في 14 مارس/ وام / أكدت سعادة الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، أن دولة الإمارات أرست منظومة متقدمة تُعلي من حقوق الطفل وتصون رفاهيته مشيرة إلى أن الاستثمار في الطفولة يشكل مسؤولية وطنية متكاملة.

وقالت بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام إن رؤية القيادة الرشيدة تعتبر ان الاستثمار في الطفولة حجر الأساس في بناء رأس مال بشري قادر على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدة أن ما نغرسه في أطفالنا تتجلى ثماره في قوة المجتمع وتماسكه وتطوره.

وأشارت إلى أن تنمية الطفل لا تقتصر على نطاق الأسرة، بل تمثل مسؤولية وطنية جامعة تتكامل فيها الجهود لضمان بيئة آمنة ومحفزة تكفل نمواً متوازناً في أبعاده المعرفية والنفسية والاجتماعية.

وأوضحت أن تعزيز المعرفة المتخصصة في مجال الطفولة، وبناء قدرات الكوادر العاملة مع الأطفال وأسرهم، وترسيخ الممارسات القائمة على الأدلة وأفضل المعايير، تعد ركائز أساسية لضمان انطلاقة واعدة لكل طفل وتمكينه من مستقبل مزدهر يسهم في دعم مسيرة الوطن التنموية.