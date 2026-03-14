مؤسسة الإمارات للدواء: يوم الطفل الإماراتي مناسبة لتجديد تعزيز جودة صحة الأطفال

دبي في 14 مارس/ وام / أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، التزام المؤسسة بتوفير أعلى مستويات مأمونية الأدوية المخصصة للأطفال في السوق المحلي.

وأوضحت، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس من كل عام، أن هذا اليوم يمثل مناسبة لتجديد التزام المؤسسة بحماية صحة الأطفال وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم، عبر توفير منظومة دوائية وتنظيمية متكاملة"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية دولة الإمارات التي تعتبر صحة الإنسان وجودة حياته القوة الدافعة لمسيرة التنمية.

ولقتت إلى أن شعار يوم الطفل الإماراتي لهذا العام "الحق في المعرفة الرقمية" يسلط الضوء على أهمية تمكين الأطفال وأولياء أمورهم من الوصول إلى المعلومات الصحية الرقمية الموثوقة، بما يعزز الاستخدام الآمن للأدوية لجميع أفراد المجتمع، ولا سيما الأطفال.

وقالت إن المؤسسة تولي، انطلاقاً من هذا التوجه، اهتماماً كبيراً بضمان مأمونية وسلامة أدوية الأطفال المتداولة في السوق المحلي، وذلك وفق منظومة تنظيمية متكاملة تراعي أعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي ورفع كفاءة النظام الصحي في الدولة، مع التركيز على الابتكار والمرونة في تطوير السياسات الدوائية.

وأضافت أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً حضارياً في رعاية الثروة البشرية، من خلال توفير جودة حياة عالية لمواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكدة أن الأطفال هم عماد المستقبل، وأن الحفاظ على صحتهم مسؤولية وطنية تضطلع بها المؤسسة بكل إخلاص وتفان.