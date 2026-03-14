الطقس المتوقع غدا

أبوظبي في 14 مارس/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناُ.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:53 والمد الثاني عند **:** والجزرالأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 20:29 والمد الثاني عند الساعة 07:46 والجزر الأول عند الساعة 13:30 الجزر الثاني عند الساعة 02:37.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 21 85 25

دبي 34 21 85 25

الشارقة 34 20 80 25

عجمان 34 19 80 25

أم القيوين 35 18 75 20

رأس الخيمة 35 17 75 20

الفجيرة 32 22 75 35

العـين 36 23 55 10

ليوا 37 21 65 15

الرويس 29 23 85 30

السلع 29 22 85 30

دلـمـا 29 22 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 27 22 80 40

أبو موسى 27 23 80 40