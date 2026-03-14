مباراتان في "المربع الذهبي" ببطولة الشيخ منصور بن زايد الوثبة " 2026"

أبوظبي في 14 مارس/ وام / تنطلق يوم غد مرحلة "المربع الذهبي" لمسابقة كرة القدم، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة " 2026"، بمباراتين بين فريقي الأرشيف والمكتبة الوطنية وبوليفيا، بينما تجمع الثانية بين فريقي مؤسسة خليفة وساليسبوري، لبلوغ النهائي المقرر الثلاثاء المقبل.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الحالي، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 مسابقة، وبإجمالي جوائز يبلغ 10 ملايين درهم.

وجاء تأهل الفرق الأربعة بعد مواجهات جماهيرية قوية مساء أمس، وشهدت فوز فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية على فريق بينونة بركلات الترجيح 5-4، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2، بينما تفوق فريق بوليفيا على الراقي 3-1، وفريق ساليسبوري على أبيكا 2-1، وفريق مؤسسة خليفة على إيجس 8-2.

وأكد محمد الكثيري، مدرب فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، نجاح البطولة فنيا وجماهيريا، في أجواء رمضانية مميزة، بحضور جماهيري كبير، مشيرا إلى أن الفرق المشاركة أظهرت مستويات فنية متطورة، مع رغبة مشتركة في البقاء ضمن دائرة المنافسة حتى المرحلة الأخيرة للبطولة.

على صعيد آخر، شهدت منافسات الكرة الطائرة اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم غدٍ أيضاً، بلقاء فرق المنامة ونجوم الإمارات، و"إم أي إتش" والإمارات 2.

وأسفرت مباريات الدور ربع النهائي، عن فوز فريق المنامة على الأصدقاء 2-1، ونجوم الإمارات على "رجال حفيت" 2-1، و"إم أي إتش" على " إم في بي" 2-0، والإمارات 2 على أكاديمية اللجنة الأولمبية الوطنية 2-1.

كما تواصلت منافسات المواي تاي بحضور كبير على المدرجات من أولياء الأمور والجماهير، وسط منافسات قوية للفوز بالميداليات الذهبية والمراكز المتقدمة، وصولا إلى نزالات الكيك بوكسينج للمحترفين على مدار يومي غدا الأحد وبعد غد الاثنين.