جاهزية تامة للدفاع المدني بالشارقة لتأمين ليلة 27 رمضان وعيد الفطر

الشارقة في 14 مارس / وام / أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني عن رفع درجة جاهزيتها القصوى استعداداً لإحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك واستقبال عيد الفطر السعيد. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية ضمن خطة ميدانية شاملة تهدف إلى تعزيز إجراءات الوقاية وسرعة الاستجابة، مع رفع مستوى استعداد الفرق والآليات المتخصصة للتعامل الفوري مع كافة البلاغات على مدار الساعة، بما يضمن ترسيخ منظومة السلامة والوقاية في جميع أرجاء الإمارة.

وأكد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن الهيئة وضعت خطة تشغيلية متكاملة تتناسب مع الكثافة المجتمعية والحضور الكبير للمصلين في المساجد خلال العشر الأواخر من رمضان.

وأوضح أن منظومة العمل في الإمارة تعتمد على شبكة واسعة من المراكز الميدانية المجهزة بأحدث الآليات وأنظمة الاتصال المتطورة التي تربط الفرق الميدانية بغرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة، مما يتيح متابعة لحظية للبلاغات وتوجيه أقرب نقطة تمركز لموقع الحدث في غضون دقائق، وذلك ضمن نهج وقائي يركز بالدرجة الأولى على حماية الأرواح والممتلكات.

وتتضمن خطة الهيئة أيضاً تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية في محيط المساجد والمنشآت الحيوية التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل، لضمان كفاءة أنظمة الوقاية والسلامة وتقديم الإرشادات اللازمة للقائمين عليها.

وفي هذا السياق، وجهت الهيئة دعوة لأفراد المجتمع بضرورة الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتعاون مع فرق الدفاع المدني، وتجنب أي ممارسات قد تشكل خطراً، مع التشديد على أهمية مراقبة الأطفال لضمان سلامتهم وتمكين الفرق المختصة من أداء مهامها بنجاح واحترافية.