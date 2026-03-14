أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: يوم الطفل الإماراتي يجسد التزام الدولة الراسخ بتمكين أجيال المستقبل

دبي في 14 مارس / وام / قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام لـ اللجنة العليا للتشريعات، إن يوم الطفل الإماراتي يشكل محطة سنوية تؤكد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤسساتها ومجتمعها وأبنائها التزامها الراسخ بتمكين الأطفال وحماية حقوقهم، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صميم مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف ابن مسحار، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي 2026، أن المنظومة التشريعية المتقدمة في الدولة أسهمت في توفير بيئة داعمة للأطفال تُعزز من نمائهم وتحقق طموحاتهم، وتصون حقوقهم في التعلُّم والرعاية والأمان، وتنمي لديهم روح الابتكار والإبداع لضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء مستقبل الوطن وترسيخ ريادة الدولة عالمياً.

وأكد التزام اللجنة الراسخ بدعم النهج الوطني السديد في رفد الطفل بكل سُبُل الدعم وأدوات التمكين، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تعزيز جودة الحياة وتماسُك الأسرة وتعاضُد المجتمع.

ونوه بحرص اللجنة على مواصلة ترسيخ ثقافة تشريعية ومجتمعية تعزز الوعي بحقوق الطفل، وتدعم تنشئة جيل واثق ومبدع يسهم في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.