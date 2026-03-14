"ألف للتعليم": الإمارات توفر للأطفال بيئة مثالية تحفزهم على الابتكار

أبوظبي في 14 مارس / وام / أكدت الدكتورة عائشة اليماحي المستشار الإستراتيجي في "ألف للتعليم"، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة سنوية نجدد فيها التزامنا تجاه أطفال الإمارات باعتبارهم صناع المستقبل، كما يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الأطفال والناشئة وضمان نمائهم في بيئةٍ تحفزهم على الابتكار والتعلُّم، وتنمي في نفوسهم روح الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.

وقالت اليماحي إن احتفالنا بيوم الطفل الإماراتي هذا العام يكتسب أهمية مضاعفة لتزامنه مع "عام الأسرة" الذي يكرس مكانة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع المستقر والمزدهر، والأساس المتين الذي تُبنى عليه الأجيال الواثقة والمؤهلة لصياغة معالم الغد.

وأضافت: يسلط شعار "يوم الطفل الإماراتي" لهذا العام وهو "الحق في المعرفة الرقمية" الضوء على حق الأطفال في الوصول إلى المعرفة عبر الوسائل الرقمية الحديثة لتعزيز قدراتهم وتلبية احتياجاتهم النمائية والمعرفية.

واختتمت قائلة : نجدد في "ألف للتعليم" العهد على مواصلة دعم الرحلة التعليمية للأطفال ورفدهم بالأدوات الكفيلة بتعزيز تجربتهم الدراسية وصقل مهاراتهم الإدراكية والفكرية والإبداعية، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الأطفال هو استثمار في مستقبل الوطن، وبأن رسالتنا المؤسسية تقتضي منا الإسهام في تمكين الأطفال وضمان بيئة مُثلى لنمائهم وازدهارهم.