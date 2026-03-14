وزيرة التربية والتعليم: يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية تعكس استثمار الدولة في أجيال المستقبل

أبوظبي في 14 مارس / وام / أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن احتفاء دولة الإمارات في الخامس عشر من مارس من كل عام بيوم الطفل الإماراتي، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للأجيال المقبلة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الإمارات، مشيرةً إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبة وطنية نجدد من خلالها التزامنا بتمكين أجيال الإمارات وإعدادهم للمستقبل بما يواكب تطلعات الدولة.

وأوضحت أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي لهذا العام تحت شعار "الحق في المعرفة الرقمية"، يجسد أحد الحقوق الأساسية للأجيال المقبلة، ويعكس حرص دولة الإمارات على تمكين الأطفال من الوصول إلى المعرفة، بما يعزز قدراتهم على التعلم والابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الدولة.

وأكدت معاليها أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الطلبة من المهارات الرقمية منذ المراحل التعليمية المبكرة، من خلال إدماج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية رقمية متقدمة تواكب التحولات العالمية وتسهم في إعداد جيل قادر على قيادة اقتصاد المعرفة.

,تقدمت معاليها بهذه المناسبة بجزيل الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، تقديراً لدعم سموها المتواصل ومبادراتها الرائدة في مجال رعاية الطفولة وتمكين الأطفال في دولة الإمارات.