جمارك أبوظبي تواصل دعم استدامة العمليات وانسيابية حركة الشحن

أبوظبي في 14 مارس / وام / تواصل جمارك أبوظبي، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، العمل بالتنسيق المستمر مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المختصة لدعم استدامة العمليات وضمان سلامة العاملين والمتعاملين، مع الحفاظ على انسيابية حركة الشحن والتجارة عبر المنافذ الجمركية في الإمارة.

وفي إطار الحرص على متابعة كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز جاهزية منظومة العمل الجمركي في المنافذ الحيوية، بما يضمن استمرارية الأعمال بكفاءة ومرونة وفق أفضل الممارسات المعتمدة، تفقد سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، سير العمليات الجمركية في قرية الشحن بمركز جمرك مطار زايد الدولي، واستمع إلى الفرق الميدانية من موظفي جمارك أبوظبي، واطلع على جهودهم في إدارة العمليات اليومية.

كما تفقد المنصوري مواقع العمل للتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يسهم في توفير بيئة عمل ملائمة، وأكد أهمية الالتزام بتطبيق الخطط والإجراءات المعتمدة التي تضمن استمرارية العمل وفق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة التشغيلية.

كما تضمنت الزيارة، لقاء ممثلي شركات الشحن العاملة في قرية الشحن، حيث أكد المنصوري حرص جمارك أبوظبي على تقديم الدعم اللازم لتسهيل ممارسة الأعمال وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من خلال الأنظمة الجمركية الذكية المطبقة في الإمارة، بما يعزز كفاءة العمليات اللوجستية، ويرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.