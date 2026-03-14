"مدن" تطلق مشروع "تارا بارك" السكني في جزيرة الريم بأبوظبي

أبوظبي في 14 مارس / وام / أطلقت شركة "مدن" مشروعها السكني الجديد "تارا بارك" في قلب جزيرة الريم بأبوظبي، ليقدم نموذجاً متكاملاً للحياة العصرية يجمع بين الموقع الحيوي والتصميم المتكامل والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعكس توجهات التطوير العقاري الحديثة في الإمارة ويلبي متطلبات السوق المتنامية.

ويعزز تصميم المشروع نمط الحياة الصحي والنشط عبر مجموعة متنوعة من المرافق، من بينها مسار مخصص للجري بطول 527 متراً، كما يراعي احتياجات المهنيين والعائلات من خلال توفير مساحات عمل مرنة وحضانات للأطفال داخل المشروع، بما يسهم في توفير بيئة سكنية متوازنة تجمع بين الراحة ومتطلبات الحياة اليومية.

وفي إطار تعزيز الفرص الاستثمارية، طُرحت وحدات المشروع بنظام التملك الحر أمام المشترين من مختلف الجنسيات، ويُنظر إلى "تارا بارك" باعتباره استثماراً موجهاً للمستقبل يسهم في دعم نمو قطاع التطوير العقاري في أبوظبي على المدى الطويل.

ويأتي إطلاق "تارا بارك" في وقت يشهد فيه سوق العقارات في أبوظبي استمرار ثقة المستثمرين وقوة الطلب على الوحدات السكنية ذات المواقع المتميزة، ولا سيما المشاريع التي تركز على جودة الحياة وتوفر قيمة استثمارية مستدامة.