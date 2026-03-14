750 مسجداً في الشارقة لإقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان

الشارقة في 14 مارس /وام/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة تخصيص 750 مسجداً في مختلف مدن ومناطق الإمارة لإقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، في إطار حرصها على تهيئة بيوت الله لاستقبال المصلين وتوفير الأجواء الإيمانية التي تعينهم على إحياء هذه الليالي المباركة.





وأكدت الدائرة أن تخصيص هذا العدد من المساجد يهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين وتوزيعهم على مختلف الأحياء والمناطق، بما يتيح لهم أداء الصلاة في المساجد القريبة من مساكنهم بكل يسر وسهولة، ويعزز أجواء الطمأنينة والسكينة التي تميز مساجد إمارة الشارقة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن نخبة من قراء الشارقة يشاركون في إحياء هذه الليالي المباركة.





وتأتي هذه الجهود في إطار رسالة الدائرة في العناية ببيوت الله وخدمة المصلين، وحرصها على توفير الأجواء التي تعزز ارتباط المجتمع بالمساجد خلال الشهر الفضيل وترسخ مكانة القرآن الكريم في نفوس أفراد المجتمع.