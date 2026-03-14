حمد الشرقي يستقبل فريق مسرح دبا للثقافة والفنون الفائز بجوائز مهرجان ( الدن ) الدولي للمسرح في مسقط

الفجيرة في 14 مارس/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة والرئيس الفخري لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وسعادة عبدالله محمد، رئيس الجمعية، وفريق مسرح دبا الفجيرة الفائز بجائزة أفضل نص متكامل عن مسرحيته " مرود كحل" في مهرجان الدن الدولي للمسرح في سلطنة عمان وأفضل ممثل وممثلة.

واستمع سموه، إلى شرح تفصيلي حول مشاركة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح في هذا الحدث العربي المميز، والجوائز المستحقة للنصوص والممثلين الذين شاركوا فيه، حيث توجت مسرحية «مرود كحل» بـ«أفضل نص»، للكاتب الإماراتي محمد سعيد الضنحاني ، وذلك للبناء الدرامي المتقن الذي تميز به النص، وما حمله من أبعاد إنسانية ولغة مسرحية رفيعة عززت حضور العمل على خشبة المسرح.

كما نال الفنان عادل سبيت جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، بعد أداء قوي أظهر قدرة على تجسيد الشخصية بعمق وحضور لافت، فيما حصدت الفنانة عذاري السويدي جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ، عن أدائها المتميز في المسرحية.

وشكر الضنحاني، صاحب السمو حاكم الفجيرة ، على هذا اللقاء، وعلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه ، للقطاع الإعلامي والثقافي في الإمارة.