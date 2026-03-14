وكيل وزارة التربية والتعليم : الإمارات تمكن الأطفال من المعرفة الرقمية بوعي ومسؤولية

أبوظبي في 14 مارس / وام / أكد سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم أن تمكين الأطفال من المعرفة الرقمية أصبح اليوم ضرورة أساسية لبناء مجتمعات معرفية قادرة على الابتكار والمنافسة عالمياً.

وقال إن يوم الطفل الإماراتي يجسد نهج دولة الإمارات في بناء الإنسان مشيرا إلى أن شعار “الحق في المعرفة الرقمية” لهذه المناسبة الوطنية يجسد توجه دولة الإمارات نحو إعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل، وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية.

وأوضح سعادته أن وزارة التربية والتعليم تعمل على ترسيخ هذا الحق من خلال تطوير المناهج الرقمية، وتعزيز تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تتيح للطلبة الوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية، بما يسهم في إعداد جيل مبدع ومؤهل لقيادة اقتصاد المستقبل.