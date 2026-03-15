عزة بنت عبدالله النعيمي تشهد تخريج 100 حافظ للقرآن

عجمان في 15 مارس /وام/ شهدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، العضو الفخري في فريق عطاء حمدان التطوعي حفل تخريج 100 حافظ وحافظة لكتاب الله ضمن مبادرة "نور من أهل القرآن" التي نظمها فريق حمدان التطوعي في مركز "إكس" في إمارة عجمان مساء أمس .

وأكد أحمد عجلان، رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، في كلمة له خلال الحفل أن مبادرة «نور من أهل القرآن» تهدف إلى ترسيخ القيم الدينية وتعزيز ارتباط النشء بكتاب الله، مشيراً إلى أن تخريج 100 حافظ وحافظة يمثل إنجازاً يعكس الجهود المشتركة بين القائمين على المبادرة وأولياء الأمور والداعمين لها.وثمّن رعاية وحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي ودعمها للمبادرات المجتمعية والتطوعية.