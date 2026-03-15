"جاهزية" يطلق عيادات افتراضية وميدانية في مختلف إمارات الدولة

أبوظبي في 15 مارس /وام/ أطلق برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية"، محطة جديدة من العيادات الافتراضية والميدانية في الأحياء السكنية بمختلف إمارات الدولة، وذلك تحت شعار "معًا نستجيب لصحة مجتمعنا… وجاهزية وطننا"، ضمن مبادرة يقودها أطباء الإمارات لتعزيز الصحة المجتمعية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية التطوعية داخل المناطق السكنية.

تهدف المبادرة إلى تمكين أطباء الإمارات من تقديم الاستشارات الصحية والوقائية عن بُعد عبر العيادات الافتراضية، والمشاركة في التطوع الصحي الميداني داخل الأحياء السكنية، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي وتقديم الدعم الطبي الأولي للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تدريب أفراد المجتمع على التعامل مع الحالات الطارئة وتعزيز دور الفرق الطبية الاحتياطية والتطوعية كخط دفاع أول في الاستجابة للحالات الطارئة.

وتنفذ المبادرة بمشاركة ائتلاف من المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية في الدولة، من بينها عيادات صحة المجتمع المتنقلة، والوطنية للتدريب "تدريب"، وفريق الإمارات للطوارئ الطبية المجتمعية "السيرت"، وجمعية الإمارات للإنعاش القلبي والرئوي "إنعاش"، وجمعية إمارات العطاء "عطاء"، إضافة إلى برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي "تطوع".

وتعمل المحطة عبر عيادات متنقلة ووحدات تدريبية في مختلف إمارات الدولة بإشراف الفرق الوطنية للطوارئ الطبية المجتمعية، حيث يشارك الأطباء والمتطوعون ضمن منظومة تدريبية تضمن جودة الخدمة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مع تدريب أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية والسيطرة على النزيف والتعامل مع الإصابات حتى وصول الفرق الإسعافية.

كما توفر العيادات الافتراضية استشارات توعوية وتوجيه الحالات للجهات المختصة، إضافة إلى دعم برامج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض القلبية والمزمنة والنفسية، وتدريب المجتمع على التعامل مع الطوارئ وفق منهج معتمد دولياً.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس مبادرة أطباء الإمارات وبرنامج الإمارات "جاهزية"، أن المبادرة تأتي ضمن رؤية وطنية لتعزيز التكامل بين القطاع الصحي والمجتمعي وترسيخ ثقافة التطوع الطبي التخصصي.

وأوضح أنها جزء من منظومة وطنية متكاملة للجاهزية والاستجابة تهدف إلى استقطاب الكوادر الطبية وتدريبها وفق أفضل المعايير العالمية وتمكينها من التطوع التخصصي، بما يعزز جاهزية المجتمع وسرعة الاستجابة لخدمة الوطن، مشيراً إلى أنها مبادرة مبتكرة تعكس دعم القيادة الحكيمة وتشكل نموذجاً يحتذى به محلياً ودولياً.