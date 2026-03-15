مركز الشيخ محمد بن خالد الثقافي يسلّط الضوء على أدوات التوازن النفسي

العين في 15 مارس / وام / تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، نظّم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، محاضرة ضمن برنامج "معك لصحة نفسية" تحت عنوان "الصحة النفسية في ظل الأزمات: أدوات عملية للحفاظ على التوازن النفسي"، قدّمها الدكتور محمد الأحبابي أمس .

وجاءت المحاضرة في إطار جهود المركز لتعزيز الوعي بالصحة النفسية وتزويد أفراد المجتمع بالأدوات العملية التي تساعدهم على مواجهة الضغوط والتحديات النفسية التي قد ترافق الأزمات، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التوازن النفسي يشكل أحد أهم ركائز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وتناول الأحبابي خلال المحاضرة طبيعة الاستجابات النفسية التي قد يمر بها الإنسان في أوقات الأزمات، موضحا أن الشعور بالقلق أو الخوف أو الارتباك يعد استجابة إنسانية طبيعية، إلا أن التعامل الواعي مع هذه المشاعر هو ما يساعد على استعادة التوازن النفسي وتجاوز آثار الضغوط.

كما استعرض عدداً من التقنيات الفورية التي يمكن اللجوء إليها عند الشعور بالتوتر أو القلق .