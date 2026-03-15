5.4 بالمائة نسبة الانخفاض في إنتاج النفط الخام بدول التعاون

مسقط في 15 مارس/ وام / بلغت القيمة المضافة للقطاع النفطي الخليجي بأسعار السوق الجارية في 2024 نحو 561.2 مليار دولار، مساهمةً بنسبة 24.0 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 541.9 مليار دولار بنسبة مساهمة 29.3بالمائة وفق ما أوضحت آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشير البيانات إلى انخفاض في إنتاج النفط الخام بنسبة 5.4بالمائة خلال عام 2024، حيث بلغ الإنتاج 16.1 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ 17.0 مليون برميل يوميًا في 2023. كما سجلت صادرات النفط الخام تراجعًا بنسبة 7.2بالمائة لتصل إلى 11.5 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ 12.3 مليون برميل يوميًا في العام السابق حيث يقدم المركزقراءة شاملة لأداء قطاعي النفط والغاز والطاقة المتجددة في دول المجلس، وذلك في إصدار (إحصاءات الطاقة) الذي يشير إلى استقرار في إنتاج الغاز وارتفاع في الاحتياطيات.

وتشير البيانات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي المسوق شهد انخفاضًا طفيفًا لا يتجاوز 0.4بالمائة، حيث سجل 442.0 مليار متر مكعب مقارنة بـ 443.8 مليار متر مكعب في 2023.

كما يظهر التقرير أن متوسط معدل النمو السنوي لاحتياطيات النفط الخام للفترة 2020–2024 بلغ 30.7بالمائة، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاحتياطيات الغاز الطبيعي واحدا بالمائة

وقد سجلت دول المجلس في 2024 احتياطيًا قدره 511.9 مليار برميل من النفط الخام و 44.3 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ووفق مؤشرات الطاقة العالمية لعام 2024 فقد أسهمت دول المجلس بـ 21.8 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط الخام و 26.6بالمائة من صادراته.

وبلغت مساهمتها 10 بالمائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسوق عالميًا و13.5بالمائة من صادراته.

كما تمتلك دول المجلس 32.7 بالمائة من الاحتياطي العالمي للنفط و21.2 بالمائة من احتياطي الغاز الطبيعي.

ويكشف التقرير أن إجمالي سعة الطاقة المتجددة في دول المجلس بلغ 14.2 جيجاواط في 2024، بنسبة 0.3بالمائة فقط من السعة العالمية.

كما حققت مشاريع الربط الكهربائي الخليجي وفورات اقتصادية بلغت 540.5 مليون دولار، وبلغت كمية الطاقة المتبادلة بين الدول 1,795.9 جيجاواط ساعة.