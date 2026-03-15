النائب العام للاتحاد: يوم الطفل الإماراتي يعكس التزام الدولة بحماية الطفولة وتمكين أجيال المستقبل

أبوظبي في 15 مارس/وام/ أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة وطنية مهمة لتجديد التأكيد على المكانة التي تحتلها الطفولة في رؤية دولة الإمارات، في ظل الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة لصون حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستقرة تعزز قدراتهم وتدعم مواهبهم.

وأوضح معاليه أن هذه المناسبة تعكس النهج الإنساني لدولة الإمارات في ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الطفل ورعايته، وبناء أجيال قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية بما ينسجم مع طموحات الدولة خلال العقود المقبلة.

وأشار معالي النائب العام إلى أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً متقدماً في مجال رعاية الأطفال وتمكينهم، من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية تكفل لهم الحماية والرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية، انطلاقاً من إدراك أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار في مستقبل الوطن.

وأكد معاليه أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي هذا العام يتناغم مع رسالة عام الأسرة التي تبرز دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى لغرس القيم وتنمية الشخصية، بما يعزز استقرار المجتمع ويوفر بيئة داعمة لنمو الأطفال جسدياً وفكرياً واجتماعياً.

وأضاف أن هذه المناسبة تشكل دعوة لكافة مؤسسات المجتمع لتعزيز الجهود المشتركة في حماية حقوق الطفل وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه الأجيال الناشئة، بما يضمن لهم حياة كريمة ويسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وأمناً.

كما نوّه معاليه بالدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في إطلاق مبادرة يوم الطفل الإماراتي، وإسهاماتها في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني على دعم البرامج الوطنية المعنية بالطفولة.