218.807 ألف مستفيد من مشاريع شهر رمضان في جمعية الفجيرة الخيرية

الفجيرة في 15 مارس/ وام/ اختتمت جمعية الفجيرة الخيرية حملتها الرمضانية لهذا العام تحت شعار "الباقيات الصالحات" والتي نفذت من خلالها مجموعة من المشاريع الخيرية اشتملت على إفطار الصائم والمير الرمضاني وكسوة العيد وزكاة الفطر بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة والايتام والمحتاجين خلال الشهر الكريم.

ورفع معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس الإدارة أسمى آيات الولاء والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قائد مسيرة الخير والعطاء سائلا الله أن يُديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يمده المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والعطاء وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمهما ورعايتهما المتواصلة لمسيرة العمل الخيري في الإمارة، وإسهاماتهما الإنسانية المستمرة على مدار العام والتي كان لها كبير الأثر في النهوض بمسيرة العمل الإنساني.

وذكر أن الجمعية استطاعت مساعدة آلاف المحتاجين في شهر رمضان المبارك حيث وصل عدد المستفيدين إلى 218.807 مستفيدين، موزعين على مشروع إفطار الصائم الذي تم تنفيذه في عدد 44 موقعا وبلغ إجمالي المستفيدين منه 210,350 فردا طوال الشهر الكريم بمعدل 7011 وجبة إفطار يومياً فيما شاركت 44 أسرة منتجة مواطنة في إعداد وتجهيز 2800 وجبة إفطار يومياً خلال شهر رمضان المبارك، بإجمالي 84 ألف وجبة على مدار الشهر، يتم توزيعها عبر 42 موقعاً في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، ضمن مشروع إفطار الصائم.

كما شهد مشروع إفطار الصائم هذا العام مشاركة 350 متطوع ومتطوعة من مختلف مناطق إمارة الفجيرة إضافة إلى توزيع أموال الزكاة والمير الرمضاني على 8214 مستفيدا من الأسر المتعففة والمحتاجة وأسر الأيتام المسجلين لدى الجمعية ، إضافة إلى مشروع كسوة العيد استفاد منه 243 طفل يتيم .

كما قامت الجمعية بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف والزكاة بالفجيرة بفرش وصيانة عدد 62 مسجدا في إمارة الفجيرة فيما شاركت جمعية الفجيرة الخيرية ، في سفينة «أم الإمارات» ، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حيث تم إرسال 645 طناً من المواد الغذائية الأساسية، بما يساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينين من بداية شهر رمضان وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشاد الرقباني في ختام حديثه بالمحسنين الداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية والذين كانوا خير شريك ومعين للجمعية في تنفيذ مشاريعها الخيرية شاكرا جميع الدوائر المحلية والشركات والمؤسسات بإمارة الفجيرة والتي ساهمت في إنجاح الحملة الرمضانية،.