ذياب بن محمد بن زايد : توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أولوية ضمن رؤية القيادة الرشيدة

أبوظبي في 15 مارس / وام / قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة " بمناسبة "يوم الطفل الإماراتي" ، الذي يأتي هذا العام بالتزامن مع "عام الأسرة " : نجدد التزامنا بمضاعفة الجهود ضمن رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز وعي الأطفال وأسرهم بالاستخدام الآمن للأدوات الرقمية الحديثة، بما يسهم في توفير بيئة رقمية آمنة تدعم نموهم وتطورهم.

وأضاف سموه : وتجسيداً لشعار هذا العام " الحق في المعرفة الرقمية" وحرصا على حماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، نؤكد أهمية توفير محتوى هادف يسهم في تنشئة أجيال واعية معتزة بهويتها وقيمها ، وقادرة على التعلم والابتكار والمشاركة الفاعلة في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية.