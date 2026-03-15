طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة

أبوظبي في 15 مارس/وام/توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً ليلاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

والرياح شمالية شرقية - جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 02:11 والجزرالأول عند الساعة 23:18 .

ويكون بحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعه 46:07 والمد الثاني عند الساعة 20:54

والجزر الأول عند الساعة 14:13والجزر الثاني عند الساعة 06:03

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 21 70 15

دبي 37 23 60 20

الشارقة 37 18 70 20

عجمان 31 22 75 25

أم القيوين 33 17 80 35

رأس الخيمة 35 19 70 30

الفجيرة 32 23 75 25

العـين 38 20 55 15

ليوا 40 18 70 15

الرويس 39 20 65 20

السلع 38 19 70 20

دلـمـا 30 20 85 30

طنب الكبرى / الصغرى 29 22 80 45

أبو موسى 29 22 80 45