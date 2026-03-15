"الفيفا" يضم الزعابي والنمر إلى قائمة محاضري المدربين المعتمدين

زيورخ في 15 مارس/ وام/ اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" كلاً من يوسف الزعابي وعبدالمجيد النمر ضمن قائمة محاضري المدربين، بعد اجتيازهما بنجاح دبلوم محاضري المدربين الذي أقيم خلال الفترة من يناير 2022 حتى يناير 2026.

شهد برنامج الدبلوم مشاركة 20 عنصرا يمثلون عددا من الاتحادات الأعضاء في قارة آسيا، من بينها الإمارات والبحرين والعراق وقطر والكويت ولبنان وسلطنة عُمان.

أقيم البرنامج عبر خمس مراحل، خُصصت المرحلتان الأولى والرابعة للتعلم عن بُعد، وتضمنتا محاضرات نظرية ركزت على أحدث أساليب إعداد وتطوير المدربين، بهدف رفع جودة تعليم المدربين حول العالم وتوحيد المعايير الفنية في مجال التدريب.

وأقيمت المرحلة الثانية في مملكة البحرين، وشملت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، بينما استضافت دبي المرحلة الثالثة، وشهدت إجراء اختبارات عملية فردية للمحاضرين الإماراتيين المشاركين في البرنامج.

واختُتم البرنامج بالمرحلة الخامسة التي شهدت إجراء الاختبارات النهائية لجميع المشاركين، واستضافها نادي النصر في دبي.

وأشرف على دبلوم محاضري المدربين 9 محاضرين معتمدين لدى " الفيفا"، من بينهم جمال الحساني رئيس قسم التعليم في اتحاد الإمارات لكرة القدم وتولى فريق المحاضرين تقديم المحتوى العلمي والإشراف على مراحل البرنامج المختلفة وتقييم المشاركين، إضافة إلى الاختبارات النهائية.