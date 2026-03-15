تعطل حركة القطارات في هولندا بسبب تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية

لاهاي في 15 مارس /وام/ تسبب تساقط الثلوج المستمر وسوء الأحوال الجوية الشتوية في اضطرابات بحركة سير القطارات بهولندا.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الهولندية (NS) في تحديث لإرشادات السفر اليوم أن تجمد المعدات التقنية، خصوصا مفاتيح تحويل السكك، قد يؤدي إلى تعطيل حركة القطارات، مشيرة إلى أنه من الصعب في الوقت الراهن التنبؤ بدقة بالمناطق التي ستشهد تأخيرات.

ودعت الشركة المسافرين إلى التخطيط لرحلاتهم قبل وقت قصير من المغادرة ومتابعة مستجدات الحركة عبر البرنامج اليومي للرحلات.

وشهدت عدة خطوط، اليوم ، تقليصا في الخدمة أو تعليقها مؤقتا، في حين تأثرت خدمات القطارات السريعة بين روتردام وبريدا بسبب عطل في أحد مفاتيح السكك.. فيما تم إلغاء رحلات قطارات سبراينتر على خطوط تيلبورغ أونيفرسيتي–آيندهوفن، وزفوله–ليوواردن، وبريدا–دن بوش.

من جهته، ذكر المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية (KNMI) أن زخات من الثلوج يرتقب أن تتساقط الإثنين في المناطق الداخلية، فيما تشهد المناطق الساحلية مزيجا من المطر والثلوج الرطبة مع فترات مشمسة متقطعة.

وأكدت شركة السكك الحديدية الهولندية أن تزامن تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة مع أعمال الصيانة سيواصل التأثير على حركة القطارات في عدة مناطق.