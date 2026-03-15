فعالية في العين تناقش تعزيز الهوية الوطنية وقيم الانتماء الأسري

العين في 15 مارس/ وام/ ناقش المجلس الرمضاني في نادي ضباط الشرطة بالعين موضوع "المجتمع والهوية الوطنية" بالتزامن مع عام الأسرة، لتعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي.

حضر المجلس، الذي أقيم بدعوة من فريق " الوطن التطوعي" سعادة الدكتور سالم محمد بن ركاض، رئيس جمعية الإمارات للسرطان وسعادة حشيمة ياسر العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل في الاتحاد البرلماني العربي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

تناول المتحدثون أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية داخل الأسرة، وغرس قيم الانتماء والولاء لدى الأبناء مشددين على دور اللغة العربية بوصفها ركيزة أساسية للهوية الوطنية، وأن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية.

وأشار المهندس جابر بطي الأحبابي، رئيس فريق "الوطن التطوعي"، إلى أن تماسك المجتمع يبدأ من الأسرة، وأن الهوية الوطنية أمانة مشتركة.

وتم تكريم الرعاة والجهات الداعمة لمبادرة "فطوركم علينا" الرمضانية، التي توزع 1200 وجبة يوميا على الأسر المتعففة ومرضى السرطان والعمال، بمشاركة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة، معززة قيم التكافل والعطاء الإنساني في دولة الإمارات.