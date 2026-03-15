حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بالعشر الأواخر من رمضان

أبوظبي في 15 مارس/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم، في مجلس سموه في قصر النخيل بأبوظبي جموع المهنئين بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بهذه الأيام المباركة، سائلين الله أن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة وشعبها والمقيمين على أرضها بالخير واليُمن والبركات.

حضر الاستقبال عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع من المواطنين.

وأعرب الحضور عن خالص تهانيهم لسموه بهذه المناسبة الفضيلة، داعين الله أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالحضور، متبادلاً معهم الأحاديث الودية التي تعكس قيم التواصل والتلاحم المجتمعي، التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، وأكد أن شهر رمضان المبارك مناسبة لتعزيز الروابط الاجتماعية وترسيخ قيم الخير والتكافل بين أفراد المجتمع.