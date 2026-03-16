النمسا تستكمل استعداداتها لتفعيل نظام الدخول والخروج الأوروبي خلال أبريل

فيينا في 16 مارس/ وام/ أعلنت النمسا اتخاذ الخطوات النهائية لتفعيل نظام الدخول والخروج التابع للاتحاد الأوروبي (EES) على حدودها الجوية والبرية، بحيث يكون التقاط البيانات البيومترية للمسافرين غير الأوروبيين إلزاميًا في جميع نقاط التفتيش الحدودية بحلول 10 أبريل المقبل.

ويحسب النظام الأوروبي الجديد بشكل آلي مدة إقامة الزائرين الحاصلين على تأشيرات شنغن قصيرة الأمد، أثناء تنقلهم بين دول منطقة شنغن، ويسمح باكتشاف حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، ما يلغي "أيام السماح" التي كانت تُمنح سابقًا عندما كانت أختام الجوازات غير واضحة، وأعلنت السلطات النمساوية عن نشر المزيد من الإجابات على الأسئلة الشائعة حول النظام باللغة الإنجليزية بحلول 20 مارس.

وأكدت سلطات الحدود النمساوية، أن المسافرين الحاصلين على تأشيرة نمساوية طويلة الأمد من النوع "D" وحاملي الإقامات، معفيون من التسجيل في النظام الأوروبي "EES"، فيما أعلنت الانتهاء من تحديث الأنظمة التكنولوجية في مطار فيينا الدولي وكذلك في مطاري ولايتي "إنسبروك" و "سالزبورغ"، والانتهاء من تحديث أنظمة مطاري مدينتي "غراتس" و "لينز" خلال الأيام العشرة المقبلة.