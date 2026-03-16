"المال كابيتال ريت" يعلن توزيع أرباحاً بواقع 3.75 فلس للوحدة عن النصف الثاني من 2025

دبي في 16 مارس/وام/ أعلن صندوق المال كابيتال ريت، المدرج في سوق دبي المالي، اليوم عن توزيع أرباح نهائية بواقع 3.75 فلس للوحدة عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بإجمالي توزيعات تجاوز 26.29 مليون درهم.

وتوقع الصندوق في هذا الصدد أن يتم سداد التوزيعات في 9 أبريل 2026، وذلك رهناً باستكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.

يأتي هذا الإعلان في عام نجح الصندوق فيه باستكمال زيادة رأس ماله من خلال طرح عام اضافي وتم جمع ما يقارب 206 ملايين درهم، مما عزز قاعدة حقوق الملكية للصندوق لدعم خطط النمو المستقبلية.

وقام الصندوق خلال العام بتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال الاستحواذ على عقارات مستشفى إن إم سي رويال ومبنى فالكون هاوس، في خطوة تمثل أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية.

وعقب هذا الاستحواذ، أصبحت محفظة الصندوق تضم سبعة أصول مدرة للدخل في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مدعومة بعقود إيجار طويلة الأجل مع جهات مستأجرة ذات ملاءة مالية قوية.

وتواصل المحفظة التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.4 مليار درهم الاستفادة من تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها .

وخلال العام، قام الصندوق أيضاً بإعادة تمويل بعض التسهيلات التمويلية القائمة، مما أسهم في تحسين هيكل استحقاقات الديون وخفض تكاليف التمويل.