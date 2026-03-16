مبادرة "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي" تطلق شعارها لعام 2026

أبوظبي في 16 مارس /وام/ أطلقت مبادرة "مستقبل الصحة – مبادرة عالمية من أبوظبي" شعارها لعام 2026 تحت عنوان "نحو نظم صحية تستشعر المخاطر استباقياً"، في خطوة تعكس تسريع التحول نحو نماذج رعاية صحية استباقية قادرة على التنبؤ المبكر بالمخاطر الصحية، بما يمكّن أنظمة الرعاية الصحية من توقع التحديات الناشئة والاستجابة لها استباقياً، ودعم إجراءات صحية شخصية قائمة على الوعي المبكر والتحليلات المستندة إلى البيانات.

يهدف هذا التوجه إلى تمكين أنظمة الرعاية الصحية من توقع المخاطر والاستجابة للتحديات الناشئة قبل تفاقمها، إلى جانب دعم إجراءات صحية شخصية استباقية تقوم على الوعي المبكر والتحليلات المستندة إلى البيانات.

ويعكس الشعار توجهاً متقدماً في مفهوم الوقاية الصحية يقوم على استشعار المخاطر قبل ظهورها، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لتعزيز أنظمة صحية أكثر استباقية، وأكثر قدرة على حماية صحة الأفراد والمجتمعات.

وتبرز أهمية هذا التوجه في ظل التقديرات التي تشير إلى أن الأمراض المزمنة قد تُكلّف الاقتصاد العالمي نحو 47 تريليون دولار بحلول عام 2030، في وقت لا يزال فيه أكثر من نصف سكان العالم يفتقرون إلى الوصول الكامل إلى الخدمات الصحية الأساسية، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى توظيف تقنيات استشعار منخفضة التكلفة إلى جانب الحلول المتقدمة، بما يسهم في توسيع نطاق الكشف المبكر ودعم نماذج تنبؤية فعّالة وقابلة للتطبيق في مختلف البيئات.

وأكد معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن تعزيز آليات استشعار البيانات الصحية وتحليلها وفهمها يتيح الانتقال من نماذج الرعاية الصحية التي تركز على علاج المرض بعد ظهوره، إلى نهج استباقي يقوم على الوقاية والتدخل المبكر، بما يعزز مرونة أنظمة الرعاية الصحية ويسهم في تحقيق نتائج صحية أفضل للأفراد والمجتمعات حول العالم.

وأشار إلى أن استكشاف الإمكانات الواعدة لتقنيات الاستشعار يمكّن مبادرة "مستقبل الصحة" من توظيف الابتكار في خدمة الإنسان، بما يدعم بناء مستقبل تصبح فيه الحياة الصحية المديدة واقعاً ملموساً للجميع.

وعلى مستوى الأفراد، تسهم تقنيات الاستشعار، التي تشمل الأجهزة القابلة للارتداء والمنصات الرقمية، في رصد التغيرات الصحية الحيوية والسلوكية، وتقديم ملاحظات صحية شخصية تساعد على الوقاية من الأمراض والحد من مخاطرها.

وعلى مستوى المجتمعات، تسهم هذه التقنيات في تحليل المؤشرات البيولوجية والسلوكية والبيئية، بما يتيح التنبؤ بالتغيرات الصحية على مستوى السكان، ويعزز فرص الوقاية المبكرة.

وانطلاقاً من شعار عام 2026، تعمل مبادرة "مستقبل الصحة" على تنفيذ برنامج متكامل يمتد على مدار العام في أربعة مجالات مترابطة تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في القطاع الصحي عالمياً.

يتمثل المجال الأول في "الصحة المديدة والطب الشخصي الدقيق"، والذي يسعى إلى تطوير منهجيات صحية شخصية من خلال توظيف التشخيص المتقدم وتحليل البيانات وتسخير التقنيات الطبية الناشئة لمعالجة التحديات الصحية، وضمان حياة صحية مديدة للجميع.

وفي المجال الثاني "الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي" يتم توظيف التحليلات المستندة إلى البيانات والتحليلات التنبؤية والتقنيات الذكية لدعم الأطباء وصناع السياسات والأفراد، بما يسهم في جعل الخدمات الصحية أكثر استباقية وشخصية وسهلة الوصول للجميع.

في حين يركز المجال الثالث على "مرونة أنظمة الرعاية الصحية واستدامتها"، بهدف تعزيز قدرة الأنظمة الصحية على توفير رعاية صحية للجميع والاستجابة بفاعلية للمخاطر الصحية، مع ضمان تقديم رعاية مستمرة وعالية الجودة في ظل التحديات الصحية والبيئية المتغيرة.

ويتمثل المجال الرابع في "الاستثمار في علوم الحياة" ويهدف إلى تسريع الابتكار المسؤول عبر دعم الأبحاث المتقدمة والتشخيصات والعلاجات التي تسهم في تحسين النتائج الصحية وتعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد.

وضمن برنامجها السنوي الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة والمبادرات والحوارات، تجمع مبادرة "مستقبل الصحة" صناع السياسات والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم وتستضيف في هذا الإطار "قمة مستقبل الصحة" التي تُعقد هذا العام في مركز أدنيك أبوظبي، لمناقشة الحلول الصحية المستقبلية وتعزيز التعاون الدولي بهدف تطوير حلول مبتكرة وفعالة تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات حول العالم.