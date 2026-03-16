بلدية العين تعزز حملات التفتيش على المنشآت غير الغذائية استعدادا لعيد الفطر

العين في 16 مارس /وام/ كثفت بلدية مدينة العين استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك عبر خطة تشغيلية متكاملة تشمل تعزيز الرقابة الصحية على المنشآت غير الغذائية، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة لسكان وزوار مدينة العين.

وأكدت البلدية أن فرق التفتيش التابعة لقسم الأنشطة الصحية ستكثف زياراتها الدورية على المنشآت غير الغذائية ، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والعامة والتخصصية، لا سيما مراكز التجميل الرجالية والنسائية، ومصابغ الملابس، إضافة إلى متابعة جاهزية ألعاب التسلية في المراكز التجارية لاستقبال الأطفال خلال أيام العيد.

وفي إطار الاستعدادات لزيادة الإقبال على الأسواق، رفعت البلدية جاهزية العمل في سوق العين للخضار والأسماك، والذي يضم سوق السمك والخضار واللحوم وستعمل إدارة الصحة العامة على تعزيز كوادر عمال النظافة وتزويدهم بكامل مستلزمات ومعدات الوقاية الشخصية لتنفيذ أعمال النظافة والغسيل بشكل مستمر داخل السوق.

وخصصت البلدية مشرفين لمتابعة سير أعمال النظافة والإشراف على فرق العمل، مع تنفيذ حملات مكثفة وشاملة قبل عيد الفطر لضمان الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المتسوقين، إلى جانب المحافظة على المظهر الحضري والجمالي للمدينة.

وأوضحت البلدية أن الجمهور يمكنه تقديم الشكاوى والملاحظات المتعلقة بنظافة الأسواق والخدمات عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم (800555) أو من خلال خدمة طوارئ البلدية على الرقم (993)، بما يضمن سرعة الاستجابة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة البلدية لرفع جاهزية قطاعاتها الخدمية خلال الأعياد والمناسبات، وتعزيز العمل الرقابي في الأسواق والمنشآت الخدمية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وحماية صحة المجتمع.