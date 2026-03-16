"البلديات والنقل" تعيد افتتاح حديقة الخالدية في أبوظبي بعد تطوير شامل

أبوظبي في 16 مارس /وام/ أعادت دائرة البلديات والنقل افتتاح حديقة الخالدية بعد تنفيذ مشروع تطوير شامل امتد على مساحة تتجاوز 62 ألف متر مربع، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمط حياة متوازن يجمع بين الرياضة والترفيه والتواصل الاجتماعي.

يضم المشروع ممراً مغلقاً ومبرّداً بطول 660 متراً يربط بين مختلف أقسام الحديقة، وجرى تزويده بمناطق للراحة لتشجيع الزوار على ممارسة الأنشطة الخارجية على مدار العام، فيما روعي في التصميم المطوّر، المتوافق مع أهداف "عام الأسرة"، تعزيز سهولة وصول جميع الزوار إلى مرافق الحديقة المختلفة، بما في ذلك كبار السن وأصحاب الهمم.

وحظيت الجوانب البيئية باهتمام خاص خلال جميع مراحل إعادة تطوير الحديقة، حيث جرت زراعة أشجار ونباتات محلية تتكيف مع الطقس الجاف بهدف تقليل استهلاك المياه، إلى جانب تركيب أنظمة ري عالية الكفاءة في مختلف أنحاء الحديقة، فضلاً عن تركيب أنظمة إضاءة ذكية موفرة للطاقة، واستخدام أسطح مسامية ومواد ملائمة تسهم في توفير أجواء أكثر برودة وتقليل متطلبات الصيانة على المدى الطويل.

وقال سعادة المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير العام لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل، إن المشروع يجسد نهج الدائرة الطموح في مجال التصميم الحضري، من خلال توفير بيئة تتيح للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية.

وأضاف أن أعمال التطوير حرصت على تحقيق توازن بين الحفاظ على القيمة التاريخية للحديقة بالنسبة للمجتمع وبين تبني أساليب الهندسة الحديثة، مشيراً إلى أن الموقع المركزي للحديقة وأهميتها لشريحة واسعة من المجتمع شكّلا دافعاً لجعلها وجهة ترفيهية تسهم في دعم جودة الحياة لسنوات مقبلة.