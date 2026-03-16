"أبوظبي للزراعة" تعزز منظومة الأمن الغذائي في عيد الفطر

أبوظبي في 16 مارس/وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 2026 عبر تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية في الإمارة .

وأكدت الهيئة أن الاستعدادات الاستباقية تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى ضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع، خاصة في المواسم التي تشهد طلباً متزايداً على السلع والخدمات الغذائية.

وتكثف الهيئة الجولات التفتيشية المفاجئة والدورية على منافذ البيع، ومنشآت الحلويات والمكسرات، وأسواق الخضار والفاكهة والمطابخ الشعبية، للتأكد من امتثالها لأعلى المعايير الصحية المحلية والعالمية.

وأوضحت الهيئة أنها فعلت حزمة من الأدوات الرقابية الذكية، مستفيدة من الأنظمة المتقدمة التي تعزز من سرعة الاستجابة وكفاءة عمليات التفتيش فيما تم توجيه فرق العمل الميداني في مناطق أبوظبي والعين والظفرة للتركيز على جودة المواد الأولية وطرق الحفظ والتخزين الآمن، وضمان التزام العاملين في المنشآت بالممارسات الصحية السليمة.

وفيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، أعلنت الهيئة عن جاهزية تامة للمسالخ المعتمدة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب، حيث تم تزويدها بكوادر بيطرية وفنية إضافية لإجراء الفحوصات الدقيقة وضمان سلامة الذبائح، وحماية الصحة العامة من خلال منع ممارسات الذبح العشوائي.

ودعت الهيئة جمهور المستهلكين إلى ضرورة اتباع إرشادات التسوق السليم، وتجنب شراء المواد الغذائية من مصادر غير مرخصة، مؤكدة أهمية دور الجمهور كشريك أساسي في الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر "مركز اتصال حكومة أبوظبي" على الرقم المجاني (800555).