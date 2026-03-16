مؤسسة "إليانور كروك" تدعم حملة "حد الحياة" بـ 4.6 مليون درهم

دبي في 16 مارس/ وام/ أعلنت مؤسسة "إليانور كروك" مساهمتها بمبلغ 1.25 مليون دولار (4.6 مليون درهم) دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

تأتي مساهمة مؤسسة "إليانور كروك"، في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بالتزامن مع الشهر الفضيل، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم الحملة، التي يتم تنفيذها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وثمن ويليام مور الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة "إليانور كروك"، الأهداف الجليلة لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، وسعيها إلى وضع حلول واقعية للقضاء على جوع الأطفال، تبدأ بالاستجابة العاجلة لمواجهة هذا التحدي العالمي من خلال حشد الجهود والموارد لضمان وصول الغذاء إلى الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

وقال: "يشرفنا في مؤسسة (إليانور كروك)، الانضمام إلى هذه الجهود المباركة لمجتمع دولة الإمارات لتمكين حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، من الوصول إلى مستهدفاتها، وهذا جزء من واجبنا الإنساني ومسؤوليتنا المجتمعية، وتعبير عن تقديرنا الكبير لمؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) ودورها الريادي في مكافحة جوع الأطفال".

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في صرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.