بدء مرحلة تقييم مرشحي جائزة الشارقة للتميز بدورة 2025

الشارقة في 16 مارس/وام/ أعلنت جائزة الشارقة للتميز التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتحظى برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة عن بدء مرحلة التقييم لجميع فئاتها وذلك بعد إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة وتسلم الملفات النهائية للجهات المشاركة في دورة 2025.

بلغ عدد المشاركين في الجائزة أكثر من 120 مشاركاً من مختلف القطاعات الاقتصادية في مؤشر بارز على المكانة المتقدمة للجائزة بوصفها منصة رائدة لتعزيز التميز المؤسسي والابتكار والريادة الاقتصادية.

وأوضح مجلس أمناء الجائزة أن فرق التقييم بدأت مرحلة التقييم المستندي للملفات المشاركة على أن تنطلق الزيارات الميدانية للجهات المشاركة اعتباراً من نهاية مارس الجاري وسيتم وضع الدرجات الأولية خلال أبريل المقبل تمهيداً لعرضها على لجان التحكيم.

وأشارت ندى الهاجري المنسق العام للجائزة إلى أن جائزة الشارقة للتميز في دورتها الحالية حظيت بإقبال ومشاركة واسعين من مختلف مؤسسات القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ما يعكس المكانة المرموقة التي رسختها الجائزة بوصفها منصة رائدة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والابتكار والريادة الاقتصادية على مستوى الدولة والمنطقة.

ولفتت إلى أن الجائزة تحرص في كل دورة على تطوير منظومة عملها ومعاييرها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الأمر الذي يعزز من دورها في تحفيز المؤسسات على تبني مفاهيم الجودة والريادة والارتقاء بمستوى أدائها المؤسسي.

وأضافت أن الجائزة تعتمد في هذه الدورة نموذجاً عالمياً متطوراً لعمليات التقييم مبنياً على الجيل الرابع ويستند إلى مجموعة من المعايير الدولية التي تركز على الأداء المؤسسي والابتكار والاستدامة.

تسعى "جائزة الشارقة للتميز" إلى نشر ثقافة الجودة بين المنشآت الاقتصادية وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في إرساء معايير الأداء المتميز وتضم 8 فئات هي جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وجائزة الشارقة للتميز الخليجية وجائزة الشارقة للتميز وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجائزة الشارقة لرواد الأعمال وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة.



