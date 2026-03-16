بلدية أم القيوين تقدم 25 ألف وجبة للعمال ضمن مبادرة «إفطار صائم»

أم القيوين في 16 مارس /وام/ وزّعت دائرة بلدية أم القيوين 25 ألف وجبة إفطار على العمال في عدد من المواقع العمالية بالإمارة، وذلك ضمن مبادرة «إفطار صائم» التي تنفذها خلال شهر رمضان المبارك، في إطار برامجها المجتمعية والإنسانية الرامية إلى دعم فئة العمال وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع.

شارك في تنفيذ المبادرة عدد من موظفي البلدية والمتطوعين وتم توزيع وجبات الإفطار على العمال في منطقة أم الثعوب الصناعية، في أجواء إنسانية تعكس روح الشهر الفضيل، وتبرز التقدير الذي توليه البلدية لدور العمال وجهودهم في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات.

وأكدت دائرة بلدية أم القيوين أن تنظيم مبادرة «إفطار صائم» يأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم مختلف فئات المجتمع، لاسيما فئة العمال موضحة أن هذه المبادرات تسهم في ترسيخ قيم التضامن والتراحم وتعزيز الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع.