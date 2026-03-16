متحف زايد الوطني يقدم "فرحة العيد" احتفالاً بعام الأسرة خلال عيد الفطر

أبوظبي في 16 مارس / وام / احتفالاً بعيد الفطرالسعيد، يقدم متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فعالية "فرحة العيد"، وهي عبارة عن برنامج مجتمعي تفاعلي يحتفي بعام الأسرة 2026، ويجمع العائلات وأفراد المجتمع المحلي المقيم والزائر من خلال عروض ثقافية وورش عمل وتجارب تفاعلية وأنشطة تفاعلية مستوحاة من التراث الإماراتي داخل صالات عرض المتحف ومساحاته العامة.

ويضم البرنامج الذي يُسلّط الضوء على قيم التضامن والترابط بين أفراد الأسرة مجموعة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية المستوحاة من التقاليد الإماراتية، بما في ذلك عروض فنون الأداء التقليدية مثل العيّالة والحربية والهبّان، إلى جانب عروض حيّة يقدمها ممارسون إماراتيون من ضمنها، الصقارة، والنسيج، وصناعة العطور.

كما يمكن للزوار المشاركة في ورش عمل تفاعلية وأنشطة إبداعية، وتجربة الألعاب التراثية، وحضور عروض أفلام وثائقية وسينمائية تحتفي بدور العائلة في حفظ الذاكرة وصون التراث والتقاليد عبر الأجيال.

ويقدم البرنامج كذلك تجربة طهي تفاعلية مستوحاة من النكهات الإماراتية التقليدية، إضافة إلى أركان للذكريات تتيح للزوار توثيق لحظاتهم المستوحاة من أجواء العيد.

وفي 21 مارس، سيقدم برنامج رؤى بلا حدود أولى جلساته المصممة للزوار من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، ومرافقيهم تليها ورشة عمل تفاعلية لاستكشاف مفهوم السنع وأهميته في التراث الإماراتي، وتقاليد الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما ينظم برنامج الرحلات الحسية لأصحاب الهمم في اليوم الموالي جولة وورش عمل تفاعلية يصمم خلالها المشاركون بطاقات تهنئة بالعيد .