الأطفال والناشئة يقدمون مشاريعهم خلال معرض "الرُّوّاد الصغار نحو مستقبل مستدام"

ابوظبي 16 مارس / وام / انطلقت مساء أمس بأبوظبي النسخة الثانية من معرض "الرُّوّاد الصغار نحو مستقبل مستدام" تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتزامن مع الاحتفاء بـ يوم الطفل الإماراتي.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على دور الأطفال والناشئة في بناء مستقبل اقتصادي مستدام، وتشجيعهم على خوض تجربة ريادة الأعمال منذ سن مبكرة، بما يعزز روح الابتكار والإبداع لديهم.

وشهدت النسخة الثانية من المعرض مشاركة مجموعة مميزة من الأطفال والناشئة الذين قدموا مشاريعهم ومنتجاتهم بأنفسهم أمام الزوار، في تجربة عملية تهدف إلى تنمية مهارات البيع والتسويق والتواصل، إلى جانب ترسيخ مفهوم المسؤولية والاستدامة في العمل والإنتاج.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان "إن هذا المعرض يأتي ليرسخ ريادة الأعمال كركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. ونحن نؤمن إيماناً بأن غرس مفاهيم العمل الحر والمبادرة في نفوس الأجيال الناشئة هو الضمانة الحقيقية لإعداد قادة المستقبل القادرين على تحويل التحديات إلى فرص، وتنمية روح الابتكار والإبداع في بيئة العمل. إن ما نزرعه اليوم في وعي أطفالنا من قيم الإنتاج والمسؤولية الاقتصادية هو ما سيجعل من الطفل الإماراتي نموذجاً للمبتكر والمستثمر الذي يسهم بفعالية في نهضة وطنه واستدامة مقدراته".

من جانبها قالت الدكتورة سمية بن عمر، التي أشرفت على تنظيم المعرض ان المبادرة تسعى إلى توفير منصة تسويقية للأطفال لاكتشاف عالم ريادة الأعمال، وتنمية مهاراتهم العملية في بيئة داعمة ومحفزة، مشيرة إلى أن المعرض يركز على تعزيز ثقافة الاستدامة وتشجيع المشاريع الصغيرة القائمة على الابتكار والمنتجات المحلية.

ويهدف معرض "الرُّوّاد الصغار نحو مستقبل مستدام" إلى دعم المواهب الناشئة وتعزيز مفهوم الاقتصاد المستدام، إضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج لدى الأطفال، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تمكين الشباب وإعداد قادة المستقبل.