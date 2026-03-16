منتخب الريشة الطائرة يشارك في "دولية تركيا للشباب" يوليو المقبل

دبي في 16 مارس/ وام / يشارك منتخب الإمارات للريشة الطائرة في منافسات بطولة تركيا الدولية للشباب والمقررة في إسطنبول من 22 إلى 25 يوليو المقبل.

وتسبق المشاركةَ في البطولةِ الدوليةِ عدة مشاركاتِ محليةِ خلال الفترةِ المقبلة، أبرزُها بطولةُ الدولةِ للفئاتِ العمريةِ والعموم في نهايةِ مارس الحالي، والألعابُ المدرسيةُ في مايو المقبل، بالإضافةِ إلى خوضِ معسكرٍ داخليٍّ في الفجيرة ابتداءً من الأول من يوليو المقبل.

وأكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن المشاركات المحلية المقبلة ستكون أفضل استعداد لخوض منافسات البطولة الدولية، التي يتطلع فيها الاتحاد إلى تحقيق أفضل النتائج والصعود إلى منصات التتويج.