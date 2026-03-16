رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة

دبي في 16 مارس/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادل سموه وجلالة الملك عبدالله الثاني ــ الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة ــ التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيين المولى عز وجل أن يعيده على البلدين وشعبيهما بالخير والبركات ويديم أمنهما وازدهارهما.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة ملك الأردن خلال اللقاء..التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وتطرق اللقاء إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة والمستمرة التي تستهدف دول المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين..وجدد جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا السياق تضامن الأردن مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها وضمان سلامة مواطنيها.

كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة تضامن دولة الإمارات مع الأردن الشقيق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف سيادته وأمنه.

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية المتصاعدة وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة بما يحفظ أمنها ويجنبها مزيداً من التوترات والأزمات.

كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة مع جلالة ملك الأردن خلال اللقاء..العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين..مؤكدين حرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء كل من..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لجلالة ملك الأردن خلال الزيارة.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد وصل في وقت سابق البلاد حيث كان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي في دبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وعدد من كبار المسؤولين.