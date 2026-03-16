حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان تهاني وزير الصحة وجموع المواطنين بالعشر الأواخر من رمضان

عجمان في 16 مارس/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء اليوم، المهنئين بالعشر الأواخر من رمضان.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة من معالي أحمد الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، يرافقه سعادة الدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة، وسعادة الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، وسعادة الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وسعادة ناصر خليفة البدور الوكيل المساعد، مدير إدارة العلاج في الخارج، وسعادة عبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وبدر عبدالله العلي مدير مكتب الوزير.

وتقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.