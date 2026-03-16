"شخبوط الطبية" تنظّم فعالية ترفيهية للأطفال المنوّمين تزامناً مع "يوم الطفل الإماراتي"

أبوظبي في 16 مارس /وام/ نظمت مدينة الشيخ شخبوط الطبية اليوم فعالية ترفيهية للأطفال المنوّمين، بالتزامن مع "يوم الطفل الإماراتي" الذي يوافق الخامس عشر من مارس من كل عام، بهدف دعم الصحة النفسية للأطفال المرضى، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تمكين الأطفال من الوصول الآمن والمسؤول إلى التكنولوجيا والإنترنت، انسجاماً مع شعار المناسبة "الحق في المعرفة الرقمية".

ويركّز شعار يوم الطفل الإماراتي 2026 "الحق في المعرفة الرقمية "، الذي أُطلق بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على تعزيز وعي الأطفال وأولياء الأمور بالاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية، وتمكين الأطفال من الاستفادة من المعرفة والمعلومات عبر الإنترنت بشكل مسؤول.

كما يسلّط الشعار الضوء على أهمية حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل التنمّر الإلكتروني، والتعرّض للمحتوى غير المناسب، ومحاولات الاستدراج عبر الإنترنت، إلى جانب مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية دون وعي.

وأكد الدكتور أحمد حسن المازمي، استشاري طب الأطفال والعناية المركزة للخدّج وحديثي الولادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن حماية صحة الطفل في الوقت الحاضر، سواء من خلال تقديم الرعاية الطبية أو عبر تعزيز ثقافة الوقاية والتوعية الصحية لعائلاتهم، تمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.

وأضاف أن مسؤولية أطباء الأطفال تتعاظم في هذا الإطار ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق هذه الرؤية، من خلال تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والمساهمة في توفير بيئة صحية وآمنة تدعم نمو الأطفال وتطورهم.

وقالت الدكتورة عائشة الكعبي، استشاري ورئيس قسم طب الأطفال العام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة للاحتفاء بفرحة كل طفل وبإمكاناتهم وطاقاتهم اللامحدودة، مشيرة إلى أن عملها في مجال طب الأطفال يتيح لها متابعة مراحل تطور الأطفال ونمو فضولهم وقدراتهم يوماً بعد يوم.

وأضافت أن رعاية صحة الأطفال لا تقتصر على تقديم العلاج لهم فحسب، بل تسهم أيضاً في بلورة ملامح مستقبل دولة الإمارات، مؤكدة أن الاستثمار في الأطفال اليوم يعني تمكين قادة ومبتكري وحماة الوطن في الغد.