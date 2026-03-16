الكويت تدين وتستنكر بشدة الهجمات الإيرانية المستمرة على الإمارات ودول الخليج

الكويت في 16 مارس/ وام / أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية المستمرة على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسائر دول الخليج العربية والتي تسببت اليوم في وفاة شخص وجرح آخرين إثر سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية في العاصمة أبوظبي في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية وبما يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها

وجددت وزارة الخارجية في دولة الكويت في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية رفض دولة الكويت لكافة الأعمال التي تستهدف أمن الدول الشقيقة والصديقة مؤكدة ضرورة وقف السياسات التي من شأنها توسيع دائرة التصعيد وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعربت عن تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

-خلا-.