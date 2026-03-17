"قضاء أبوظبي" تحدد مواعيد الاتصال المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح خلال عيد الفطر

أبوظبي في 17 مارس/ وام/ حددت دائرة القضاء في أبوظبي، مواعيد الاتصال المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في منطقتي الوثبة والعين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر التطبيق الذكي "نافذتي"، بهدف تمكين النزلاء من مشاركة أسرهم بهجة العيد وترسيخ الروابط العائلية عبر الحلول الرقمية التي تضمن استمرارية التواصل الاجتماعي في الأجواء الاحتفالية.

ومن المقرر أن تبدأ فترات الاتصال عن بُعد، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس وحتى يوم الجمعة 20 مارس 2026، من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً.

وأوضحت الدائرة، أن عملية تسجيل طلبات الاتصال المرئي متاحة لذوي النزلاء إلكترونياً من خلال موقع خدمات حكومة أبوظبي "تم"، https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عن طريق الرابط التالي www.adpolice.gov.ae، وبموجب هذا الإجراء، يتم إخطار مقدم الطلب بالموافقة عبر رسالة نصية قصيرة تتضمن الموعد المحدد والمركز المخصص لإجراء عملية التواصل باستخدام تقنيات تطبيق "نافذتي" المتطورة.