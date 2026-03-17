مجموعة ألِف تعلن عن تطوير مركز تجاري في مشروع حيّان بالشارقة

الشارقة في 17 مارس/ وام/ أعلنت مجموعة ألِف، المطور العقاري في إمارة الشارقة، عن خطة لتطوير مركز تجاري جديد ضمن أحد أبرز مشاريعها "حيّان" في إمارة الشارقة.

وسيكون المركز التجاري، باعتباره أحد المعالم الرئيسة ضمن مشروع حيّان، بمثابة محور رئيسي للتجزئة وأنماط الحياة ضمن مجتمع حيّان حيث سيضم مجموعة مختارة من متاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم والخدمات الأساسية.

ويقع المشروع في موقع إستراتيجي على شارع الإمارات ما يمنحه سهولة الوصول والاتصال بمختلف المناطق.

ويُعد حيّان أحد أبرز المجتمعات السكنية المستوحاة من الطبيعة في إمارة الشارقة حيث يجمع بين أنماط المعيشة العصرية والمساحات الخضراء الواسعة والبحيرة والمرافق المخصصة للعائلات .