الشارقة للثروة السمكية توقّع عقداً استشارياً لمشروع مزرعة الأحياء المائية

الشارقة في 17 مارس/ وام / وقّعت هيئة الشارقة للثروة السمكية اليوم عقداً استشارياً مع شركة "ترايدل" لمشاريع الأرصاد الجوية لإعداد التصاميم الفنية للمرافق البحرية لمشروع مزرعة الأحياء المائية في الإمارة، إضافة إلى الإشراف على تنفيذها وفق أفضل المعايير الفنية والهندسية.

ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفي إطار جهود إمارة الشارقة الرامية إلى تعزيز استدامة الموارد البحرية ودعم الأمن الغذائي.

ويشمل نطاق العمل إعداد التصاميم الفنية للأقفاص البحرية المخصصة لتربية الأسماك، وتصميم أنظمة التثبيت والمراسي المرتبطة بها، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ المرافق البحرية الخاصة بالمشروع.

ويأتي التعاقد مع الشركة الاستشارية للاستفادة من خبراتها الفنية المتخصصة في مجال المشاريع البحرية، وتطبيق أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ مرافق الاستزراع السمكي، تمهيداً لطرح المشروع للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سعادة علي أحمد أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، أن مشروع مزرعة الأحياء المائية يعد من المشاريع الحيوية التي تعمل الهيئة على تنفيذها دعماً لقطاع الاستزراع السمكي وتعزيزاً للأمن الغذائي في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ مشاريع نوعية ومبادرات تسهم في دعم وتنمية قطاع الثروة السمكية، وتعزز من دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلي.